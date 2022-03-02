شاهد: غارة روسية قوية تضرب منطقة سكنية في مدينة جيتومير الأوكرانية

ضربت غارة جوية روسية منطقة سكنية بالقرب من مستشفى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في جيتومير وهي مدينة تبعد حوالي 140 كيلومترًا غرب العاصمة كييف، وفقًا للحكومة الأوكرانية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الأوكرانية رجال الإطفاء وهم يعملون وسط حطام المنطقة، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة وأضرمت النيران في ثلاثة منازل وتحطمت نوافذ المستشفى المحلي، وفقا للمعلومات الأولية من خدمات الطوارئ.
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