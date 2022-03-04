احتفل عدد من الشباب المتطوعين المتواجدين في مخيم للاجئين في سيريت الحدودية، مساء الخميس، بعيد ميلاد الفتاة أرينا، بمناسبة عيد ميلادها السابع.

الفتاة التي كانت تحتمي في خيمة، بعد أن تركت وعائلتها منزلهم في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، تفاجأت وهي تخرج من مكانها بالشباب وهم يغنون لها "عيد ميلاد سعيد" ويحملون الهدايا والبالونات.

وأطفأت أرينا شمعة عيد ميلادها السابع وسط أجواء من الحب والفرح وبعيدا عن أصوات القذائف والدمار.