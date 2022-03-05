شاهد: أكثر من ألف شخص يعبرون الحدود يوميا إلى رومانيا

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس في 24 شباط/فبراير، يعبر يوميا أكثر من ألف شخص المعبر الحدودي في بلدة إيزاكيا على الجانب الروماني من الدانوب، بحسب فرق الإنقاذ المتواجدة في المكان لاستقبالهم.
وأعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي الخميس، أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ أن بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية.
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