شاهد: موسيقي إيطالي يرحب باللاجئين عند معبر ميديكا الحدودي بطريقته الخاصة

بعد أن وصل إلى معبر ميديكا الحدودي للترحيب بهم على طريقته الخاصة، شعر اللاجئون الذين دخلوا إلى بولندا في الأيام الأخيرة الماضية، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بالراحة بعد أن نقلهم عازف البيانو الإيطالي بترنيماته إلى عالم بعيد عن أصوات القذائف.
هذه الخطوة على بساطتها، جعلتهم يهربون من مشاعر الخوف والقلق التي اعترتهم منذ مدة.
وقال عازف البيانو دافيد مارتيلو، إنه يريد أن يقدم للاجئين بعض الراحة الموسيقية بعيدا عن الحرب التي يهربون منها.
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