شاهد: غارة روسية تتسبب في دمار واسع النطاق بقرية بالقرب من كييف

تسببت غارة جوية روسية في إحداث دمار واسع النطاق في قرية تقع بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ليل الخميس.
وأظهرت لقطات جوية تم اللتقاطها بواسطة طائرة مسيرة يوم الجمعة، المباني السكنية المتضررة جراء القصف والسيارات المحترقة في وسط قرية بايشيف، الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) جنوب غرب كييف.
وخلال عشرة أيام من الغزو، حقّق الروس تقدما كبيرا في الأراضي الأوكرانية، لكنهم حتى الآن، لم يستولوا إلا على مدينتين رئيسيتين فقط، هما بيرديانسك وخيرسون، على الساحل الجنوبي للبحر الأسود.
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