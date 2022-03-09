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وقفة احتجاجية خارج القنصلية الروسية في اسكتلندا

اعتراضا على الحرب الروسية على أوكرانيا والتي دخلت الأربعاء يومها الرابع عشر، نظم فنانون اسكتلنديون وبريطانيون وقفة احتجاجية خارج القنصلية الروسية في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا.

وحمل الحاضرون الذين ارتدوا ألوان العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر، الورود الصفراء، ورفعوا شعارات تطالب بوقف الحرب وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الأوكراني.

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