شاهد: أوركسترا كلاسيكية تعزف النشيد الوطني في ساحة الميدان وسط كييف

اجتمعت فرقة أوركسترا كييف الكلاسيكية أمام حشد صغير لتقديم حفل موسيقي، الأربعاء، في ساحة الميدان وسط العاصمة الأوكرانية لعزف النشيد الوطني مع تقدم مستمر القوات الروسية.

وبقيادة قائد الأوركسترا، الدكتور هيرمان ماكارينكو، عزفت الفرقة مقتطفات سيمفونية من أغنية بيتهوفن "نشيد الفرح"، التي يرتكز عليها نشيد الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى رغبة الحكومة الأوكرانية في الاقتراب من أوروبا والابتعاد عن مدار روسيا.

استمتع العشرات بالمختارات الموسيقية ورفع بعضهم الأعلام الأوكرانية وصفقوا عند انتهاء النشيد الوطني مع هتافات "لأجل أوكرانيا!".