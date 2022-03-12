شاهد: اشتباكاتٌ عنيفة بين جنودٍ أوكرانيين وقوات روسية بالقرب من كييف

جنودٌ أكرانيون نفذوا يوم الخميس عملية عسكرية نوعية لاستعادة السيطرة علتى قرية قرب العاصمة كييف، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين القوات الروسية استخدم فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وفق ما أكد راديو "أوروبا الحرة".

مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثالث، يبدو أن القوات الغازية تعمل على توسيع نطاق هجومها بقصف مناطق جديدة في غرب البلاد، هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على تجنيد "متطوعين" من سوريا وأماكن أخرى للقتال في الأراضي الأوكرانية.