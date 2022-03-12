شاهد: مدينة بيرم الروسية تدفن ثلاثة ضباط شرطة لقوا حتفهم في أوكرانيا

حضر العشرات جنازة يوم الجمعة في مدينة بيرم الروسية لثلاثة من ضباط الشرطة لقوا حتفهم خلال ما يسميه الكرملين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
ودُفن الضباط دينيس سوكولوف ويفغيني لودوشنيكوف وأنتون بالكين من وحدة الشرطة الخاصة الروسية في جنازة عسكرية في مدينة بيرم، حضرها كبار المسؤولين في المدينة وضباط الشرطة.
وحمل زملائهم توابيتهم وأطلقت رصاصة من بندقية، وتم تقليد الرجال الثلاثة ميدالية الشجاعة.
وأكد ديمتري مانوخين حاكم بيرم في بيان نُشر في 6 مارس/آذار أن الرجال الثلاثة لقوا حتفهم "أثناء أدائهم لواجبهم في الخدمة كجزء من العملية الخاصة في دونباس". ودعا مانوخين الحاضرين في الجنازة إلى الاتحاد لجعل روسيا قوية ومستقلة حتى "لا تذهب شجاعة هؤلاء الرجال عبثاً".
No Comment المزيد من
شاهد: مدرب فنلندي يقرر البقاء في أوكرانيا لتدريب المتطوعين للقتال ضد روسيا
شاهد: لليوم الثاني والأخير.. قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا
بدون تعليق: أوكرانيون يفرون مع حيواناتهم الأليفة لأنهم "لا يستطيعون العيش بدونهم"
شاهد: رجال الإطفاء يعملون على تنظيف أنقاض مبنى تعرض لهجوم جوي في خاركيف
فيديو: من بكين إلى باريس.. احتجاج وإدانة للغزو الروسي لأوكرانيا
فيديو:700 لاجئ أوكراني يصلون هانوفر الألمانية وأفواج أخرى مرتقبة في الأيام المقبلة
بدون تعليق: رفع علم أوكراني عملاق أمام السفارة الروسية في واشنطن
بدون تعليق: استقبال مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين في ملجأ أقيم بملعب في البرتغال
بدون تعليق: المسؤولون الأوروبيون يتجمعون أمام مبنى البرلمان الأوروبي تضامنا مع الشعب الأوكراني
شاهد: أستراليا تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات
شاهد: أوركسترا كلاسيكية تعزف النشيد الوطني في ساحة الميدان وسط كييف
شاهد: فنانون يتظاهرون خارج القنصلية الروسية في إدنبرة اعتراضا على الحرب في أوكرانيا
شاهد: معاناة سكان مدينة ماريوبول المحاصرة
شاهد: الرومانيون يستقبلون اللاجئات الأوكرانيات بالزهور في يوم المرأة
دون تعليق: أوكرانيون مذعورون يفرون وسط القصف الروسي لعدة مدن