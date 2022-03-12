شاهد: مدينة بيرم الروسية تدفن ثلاثة ضباط شرطة لقوا حتفهم في أوكرانيا

حضر العشرات جنازة يوم الجمعة في مدينة بيرم الروسية لثلاثة من ضباط الشرطة لقوا حتفهم خلال ما يسميه الكرملين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ودُفن الضباط دينيس سوكولوف ويفغيني لودوشنيكوف وأنتون بالكين من وحدة الشرطة الخاصة الروسية في جنازة عسكرية في مدينة بيرم، حضرها كبار المسؤولين في المدينة وضباط الشرطة.

وحمل زملائهم توابيتهم وأطلقت رصاصة من بندقية، وتم تقليد الرجال الثلاثة ميدالية الشجاعة.

وأكد ديمتري مانوخين حاكم بيرم في بيان نُشر في 6 مارس/آذار أن الرجال الثلاثة لقوا حتفهم "أثناء أدائهم لواجبهم في الخدمة كجزء من العملية الخاصة في دونباس". ودعا مانوخين الحاضرين في الجنازة إلى الاتحاد لجعل روسيا قوية ومستقلة حتى "لا تذهب شجاعة هؤلاء الرجال عبثاً".