شاهد: مطبخُ تطوعي في كييف يقدم الطعام مجاناً لآلاف الجنود والمدنيين

غير بعيد عن الخطوط الأمامية للجبهة الأوكرانية شمال شرق العاصمة كييف، أنشأت معلمة المدرسة، فيكتوريا يرماكوفا" مطبخاً لإعداد وجباتٍ طعام تقدّم مجاناً لنحو ستة آلاف شخص في كل يوم.

تقول يرماكوفا البالغة من العمر 45 عاماً، "قررت وزوجي عدم مغادرة كييف البقاء فيها من أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كمتطوعين" وكان أن وجدت أنه من الأهمية بمكان تأمين الطعام للجنود ولأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول عليه جراء الحرب،.

وأشارت إلى أن مشروع المطبخ التطوعي كانت أطلقته في الخامس والعشرين من الشهرالماضي، وقالت: "نقدم الطعام ليس فقط للجيش، وإنما أيضاً للمستشفيات ودور الحضانة وكبار السن وذوي الأطفال الصغار".

يذكر أن الجيش الروسي كان بدأ في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين، وطالب فيه الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، إلا أن الأخير أكد على أنه سيقاوم الغزو الروسي.