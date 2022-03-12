شاهد: لليوم الثاني والأخير.. قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا

لليوم الثاني على التوالي، اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قصر فيرساي، بضواحي باريس، لاتخاذ إجراءات مهمة تتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وزاد الأوروبيون المجتمعون، الضغط على روسيا الجمعة لإنهاء هجومها العسكري عبر مضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتهديدات بفرض عقوبات "قاسية" جديدة على موسكو.
وتبنّت دول الاتحاد الاوروبي الـ27 عقوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو أدت إلى انهيار العملة الوطنية الروسية الروبل.
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