فيديو | الشرطة الروسية تعتقل أكثر من 800 شخص تظاهروا ضدّ غزو أوكرانيا

أفادت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات، عن اعتقال أكثر من 800 شخص تظاهروا الأحد في 37 مدينة في أنحاء روسيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في موسكو، تحدى عشرات الأشخاص حظر التظاهر المفروض وتجمعوا في ساحة مانيج قرب الكرملين. واقتادت الشرطة ما لا يقل عن 100 متظاهر وصحافياً واحداً، وفق مراسل فرانس برس في المكان.

وهتفت امرأة "السلام في العالم!" بينما كان شرطيان يسحبانها بالقوة. ورسم عدد من عناصر الشرطة حرف "Z" على خوذهم، تعبيراً عن تقديرهم ودعمهم للجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا.

وفي سانت بطرسبرغ، حيث شوهدت العديد من سيارات الشرطة في وسط المدينة، حاول المتظاهرون أن يلتزموا الحذر. وبحسب منظمة "أو في دي-إنفو"، فإن ما لا يقلّ عن 156 شخصًا أوقفوا خلال النهار في المدينة.

في المجمل، اعتُقل منذ 24 شباط/فبراير ما لا يقلّ عن 14700 شخص في روسيا أثناء تظاهرات مناهضة للنزاع في أوكرانيا، بحسب منظمة "أو في دي-إنفو". وقد أوقف الأحد الماضي فقط، أكثر من خمسة آلاف متظاهر، وهو عدد قياسي ليوم واحد.