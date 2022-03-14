شاهد: ترامواي كييف لا يزال شغالاً رغم الحرب التي بدأت منذ 19 يوماً

تحاول القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف، وتطلق صفارات الإنذار بشكل يومي بسبب القصف الصاروخي والغارات، ولكن ذلك لم يمنع إيلينا سابيروفا، قائدة الترام، من استقبال الركاب ومن مزاولة مهنتها.