قال جنود أوكرانيون إنهم يستعدون لهجوم أكبر للقوات الروسية المتمركزة شمال العاصمة كييف.

وانخرط الجانبان الروسي والأوكراني في معارك مريرة في منطقتي إربين وبوتشا القريبتين من كييف.

وقال جندي أوكراني إن القوات الروسية تحاول ترهيبهم بقصف بين الحين والآخر لكنه أصر على أن الروح المعنوية بين صفوف الجنود الأوكرانيين عالية.