كل ساعة، يصل قطار مكتظ باللاجئين الأوكرانيين من بولندا إلى محطة القطار الرئيسية في برلين. كل المقصورات مكتظة بالمئات من الأوكرانيين. يقل كل قطار خاص قادم من الحدود البولندية الأوكرانية إلى برلين يقل ما يقرب من 1000 شخص، معظمهم من الأمهات وأطفالهن يبحثون عن مكان آمن بعيدًا عن الحرب الوحشية في وطنهم.
أثناء خروجهم من القطارات، تبدأ مكبرات الصوت في إعلان التوجيهات باللغتين الأوكرانية والإنجليزية. وعلى الأرصفة ينتشر "جيش صغير" من المتطوعين الذين يرتدون سترات ملونة لاستقبال وتوجيه الواصلين. أصحاب السترات الصفراء يتكفلون بمن يتحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية ولغات أخرى والسترات البرتقالية للمتحدثين اللغتين الأوكرانية والروسية.
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