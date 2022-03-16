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شاهد: انهيار أرضي يدفن ما لا يقل عن 15 منزلا في البيرو ويشرد العشرات

يظهر مشهد مصور لحظة وقوع انهيار أرضي في منطقة نائية من جبال الأنديز في البيرو، نجم عن هطول أمطار غزيرة. وأسفر الحادث عن ردم ما لا يقل عن 15 منزلا، وتشريد عشرات الأشخاص. وتشير السلطات المعنية، إلى أن السكان المحليين أطلقوا عمليات بحث وتحري في محاولة لإنقاذ آخرين حوصروا تحت الرمال.

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