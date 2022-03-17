قصف مسرح في أوكرانيا وبايدن يصف بوتين بأنه "مجرم حرب"محادثة
قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية يوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة عندما أصاب صاروخ تم إسقاطه مبنى سكنيا في العاصمة كييف.
يأتي هذا فيما تصاعد الغضب الدولي من الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس بعدما قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون يوم الأربعاء إن القوات الروسية قتلت مدنيين ينتظرون في طابور للحصول على الخبز وآخرين يحتمون في مسرح.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب في تصريحات قال الكرملين إنها "لا تغتفر" وأصر أن الحرب في أوكرانيا تمضي وفقا للخطة، وسط أحاديث عن تسوية في محادثات السلام.
ولم تسيطر موسكو بعد على أي من المدن الأوكرانية الكبرى رغم شنها هجوما هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفر أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني وقتل الآلاف مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثيرين من المدنيين. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات.
مقتل شخص جراء سقوط شظايا صاروخ على مبنى سكني في كييف
قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية يوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة عندما أصابت شظايا صاروخ تم إسقاطه مبنى سكنيا في العاصمة كييف.
وأضافت في بيان أن المبنى المؤلف من 16 طابقا أصيب في الساعة 0502 صباحا بالتوقيت المحلي وأن 30 شخصا تم إخراجهم حتى الآن وأُخمد حريق.
مجلس ماريوبول المحلي: "أكثر من ألف شخص" كانوا يختبئون في المسرح الذي تعرض للقصف
زعمت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا دمرت مسرحا كان يؤوي أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، دون أن تعرف حصيلة الضحايا حتى الآن.
وقال مجلس ماريوبول المحلي في منشور على تطبيق تلغرام "اليوم، دمر الغزاة مسرح الدراما. وهو مكان لجأ إليه أكثر من ألف شخص للاحتماء. لن نغفر هذا أبدا".
الاتحاد الأوروبي: يجب إجلاء أطفال الأمهات البديلات من أوكرانيا
دعت مسؤولة رفيعة في الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى إجلاء أطفال الأمهات البديلات من أوكرانيا بعد أن تعذر وصول آباء هؤلاء الأطفال الى الأراضي الاوكرانية لتسلمهم في ظل الغزو الروسي.
وأعربت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون عن قلقها بشأن هؤلاء الأطفال من أمهات بديلات الذين جرى ايداعهم في دور أيتام.
وكشفت أمام البرلمان الأوروبي أن آباء من دول التكتل والولايات المتحدة واجهوا مشكلة في إخراج أطفالهم من أوكرانيا حتى في فترة ما قبل الغزو بسبب الإغلاق المتعلق بكوفيد.