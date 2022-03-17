يواصل اللاجئون الأوكرانيون التدفق على رومانيا عند معبر سيريت الحدودي. وشوهدت عائلات متكونة من أطفال وكبار السن تطلب الإرشادات من المسؤولين الرومانيين لركوب حافلات بالقرب من المعبر. لم يأخذ اللاجئون سوى الضروريات في رحلاتهم إلى بر الأمان: الوثائق الأساسية، حيوان أليف محبوب وغالبًا بعض الملابس.

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، وهي أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.