يواصل اللاجئون الأوكرانيون التدفق على رومانيا عند معبر سيريت الحدودي. وشوهدت عائلات متكونة من أطفال وكبار السن تطلب الإرشادات من المسؤولين الرومانيين لركوب حافلات بالقرب من المعبر. لم يأخذ اللاجئون سوى الضروريات في رحلاتهم إلى بر الأمان: الوثائق الأساسية، حيوان أليف محبوب وغالبًا بعض الملابس.
قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، وهي أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: الإيرانيون يقتنون الزهور للاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة "النوروز"
بدون تعليق: انهيار أرضي في جبال الأنديز في بيرو يطمر عشرات المنازل
بدون تعليق: الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى محطة قطار برلين
بدون تعليق: موسيقيون تايوانيون يغنون "بوتين استيقظ" أمام المكتب التمثيلي لروسيا في تايبيه
بدون تعليق: الفنان الصيني المعارض آي ويوي يسرد مسيرة نضاله السياسي في فيينا
شاهد: انهيار أرضي يدفن ما لا يقل عن 15 منزلا في البيرو ويشرد العشرات
شاهد: أوكرانيون أجبرهم الغزو الروسي على الفرار إلى رومانيا تاركين خلفهم أحلاما محطمة
شاهد: مظاهرات في السودان.. خروج آلاف المواطنين ضد حكم العسكر وغلاء المعيشة
شاهد: وصول مئات اللاجئين الأوكرانيين إلى السويد بالعبّارة
شاهد: مع اقتراب موسم الربيع.. الآلاف من الهنود في الشارع للاحتفال بمهرجان هولي للألوان
شاهد: قصف روسي يطال مبنى سكنيا في كييف ويسفر عن سقوط قتيلين
شاهد: تواصل تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى الحدود البولندية
بدون تعليق: مهرجان "سيف الاتحاد" 2022 للهجن في سلطنة عمان
دون تعليق: ألماني يعزف البيانو عند الحدود الأوكرانية البولندية من أجل "نشر السلام"
بدون تعليق: أعضاء أوبرا لفيف يغنون النشيد الوطني الأوكراني وسط المدنية