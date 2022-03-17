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رجال الإطفاء يساعدون لاجئة فارة من الحرب من أوكرانيا المجاورة على الحدود الرومانية الأوكرانية في سيريت.

يواصل اللاجئون الأوكرانيون التدفق على رومانيا عند معبر سيريت الحدودي. وشوهدت عائلات متكونة من أطفال وكبار السن تطلب الإرشادات من المسؤولين الرومانيين لركوب حافلات بالقرب من المعبر. لم يأخذ اللاجئون سوى الضروريات في رحلاتهم إلى بر الأمان: الوثائق الأساسية، حيوان أليف محبوب وغالبًا بعض الملابس.

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قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، وهي أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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