قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب عدد آخر في قصف على حي بوديل شمال وسط مدينة كييف الجمعة، وفقًا لخدمات الطوارئ. وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم إجلاء ما يقرب من 100 شخص من مبنى سكني بعد اندلاع حرائق في أعقاب الهجوم.
وضاعفت القوات الروسية من هجومها على مدن أوكرانية أخرى الجمعة، حيث تعرضت مدينة لفيف الغربية لقصف صاروخي جديد.
في مدينة تلوى الأخرى في جميع أنحاء أوكرانيا، تعرضت المستشفيات والمدارس والمباني التي يسعى إليها السكان للاحتماء من القصف.
وعلى الصعيد الدولي يحاول القادة الغربيون الضغط على الكرملين من خلال التحقيق في الهجمات المتكررة على أهداف مدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية.
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