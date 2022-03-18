تجمع مئات الأشخاص في ساحة بلدية باريس في فرنسا تضامنا مع الشعب الأوكراني الذي يتعرض "للقصف والفظاعة" منذ بداية الغزو روسيا لأوكرانيا. ورفعت الأعلام الأوكرانية واللافتات التي تنادي بوقف العدوان. وفي ساحة الجمهورية ألبس تمثال ماريان الذي يمثل الجمهورية والديمقراطية العالم الأوكراني.