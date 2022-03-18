تجمع مئات الأشخاص في ساحة بلدية باريس في فرنسا تضامنا مع الشعب الأوكراني الذي يتعرض "للقصف والفظاعة" منذ بداية الغزو روسيا لأوكرانيا. ورفعت الأعلام الأوكرانية واللافتات التي تنادي بوقف العدوان. وفي ساحة الجمهورية ألبس تمثال ماريان الذي يمثل الجمهورية والديمقراطية العالم الأوكراني.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: اندلاع سلسلة من الحرائق في أوكرانيا جراء القصف الروسي
بدون تعليق: عبّارات تنقل آلاف الأوكرانيين إلى المنفى في السويد
بدون تعليق: حريق في مبنى بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء سقوط شظايا صاروخ
بدون تعليق: كنيسة في ستاريتشي تقيم جنازة لجنديين أوكرانيين قتلا خلال قصف روسي ليافوريف
بدون تعليق: لاجئون أوكرانيون في مأوى بولندي في بلدة برزيميسل الحدودية
بدون تعليق: قصف روسي لمبنى سكني في كييف
بدون تعليق: الأوكرانيون يواصلون الفرار من الحرب إلى رومانيا
بدون تعليق: الإيرانيون يقتنون الزهور للاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة "النوروز"
بدون تعليق: انهيار أرضي في جبال الأنديز في بيرو يطمر عشرات المنازل
بدون تعليق: الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى محطة قطار برلين
بدون تعليق: موسيقيون تايوانيون يغنون "بوتين استيقظ" أمام المكتب التمثيلي لروسيا في تايبيه
بدون تعليق: الفنان الصيني المعارض آي ويوي يسرد مسيرة نضاله السياسي في فيينا
شاهد: انهيار أرضي يدفن ما لا يقل عن 15 منزلا في البيرو ويشرد العشرات
شاهد: أوكرانيون أجبرهم الغزو الروسي على الفرار إلى رومانيا تاركين خلفهم أحلاما محطمة
شاهد: مظاهرات في السودان.. خروج آلاف المواطنين ضد حكم العسكر وغلاء المعيشة