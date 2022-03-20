قتل طفل يبلغ من العمر عامين جراء القصف الروسي بالمدفعية الثقيلة، على قرية نوفي بيتريفسكي الأوكرانية. وتسبب القصف إضافة إلى ذلك في تدمير مبنى بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالمباني المجاورة. وبحسب عمدة القرية روديون ستاريك، فإن القصف المدفعي أدى أيضا إلى جرح ثلاثة أشخاص آخرين.
No Comment المزيد من
شاهد: إنقاذ جندي أوكراني من تحت الركام إثر هجوم روسي أدى إلى مقتل العشرات
شاهد: مخبر إيطالي يحضر خبزاً باللونين الأزرق والأصفر لدعم اللاجئين الأوكرانيين
بدون تعليق: دمار كبير يخلفه القصف الروسي على حيّ سكني في كييف
بدون تعليق: تمثال ماريان في ساحة الجمهورية بباريس يرتدي العلم الأوكراني
بدون تعليق: اندلاع سلسلة من الحرائق في أوكرانيا جراء القصف الروسي
بدون تعليق: عبّارات تنقل آلاف الأوكرانيين إلى المنفى في السويد
بدون تعليق: حريق في مبنى بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء سقوط شظايا صاروخ
بدون تعليق: كنيسة في ستاريتشي تقيم جنازة لجنديين أوكرانيين قتلا خلال قصف روسي ليافوريف
بدون تعليق: لاجئون أوكرانيون في مأوى بولندي في بلدة برزيميسل الحدودية
بدون تعليق: قصف روسي لمبنى سكني في كييف
بدون تعليق: الأوكرانيون يواصلون الفرار من الحرب إلى رومانيا
بدون تعليق: الإيرانيون يقتنون الزهور للاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة "النوروز"
بدون تعليق: انهيار أرضي في جبال الأنديز في بيرو يطمر عشرات المنازل
بدون تعليق: الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى محطة قطار برلين
بدون تعليق: موسيقيون تايوانيون يغنون "بوتين استيقظ" أمام المكتب التمثيلي لروسيا في تايبيه