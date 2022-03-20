قتل طفل يبلغ من العمر عامين جراء القصف الروسي بالمدفعية الثقيلة، على قرية نوفي بيتريفسكي الأوكرانية. وتسبب القصف إضافة إلى ذلك في تدمير مبنى بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بالمباني المجاورة. وبحسب عمدة القرية روديون ستاريك، فإن القصف المدفعي أدى أيضا إلى جرح ثلاثة أشخاص آخرين.