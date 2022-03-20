شاهد: إنقاذ جندي أوكراني من تحت الركام إثر هجوم روسي أدى إلى مقتل العشرات

تمكنت عناصر فرق الإنقاذ الأوكرانية من انتشال جندي أوكراني حيا من تحت الركام، إثر هجوم روسي استهدف ثكنات أوكرانية جنوبي مدينة ميكولاييف، حيث أدى الهجوم إلى مقتل عشرات الأشخاص. وقال متحدث عسكري إن الحصيلة النهائية لعدد الضحايا لم تحدد بعد، في وقت استمرت عناصر فرق الإنقاذ والجنود في انتشال الناجين والضحايا.
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