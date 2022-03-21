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شاهد: مواليد جدد في كييف ينتظرون أولياء بدلاء في ظل الحرب

فيما يحظى أكثر من عشرين مولودا جديدا في العاصمة الأوكرانية كييف برعاية ممرضات في مركز حضانة مؤقتة، ينتظر هؤلاء الرضع أولياء جددا يتبنونهم. إذ تجد الامهات والآباء الفعليون لهؤلاء الرضع أنفسهم اليوم إما غير قادرين على السفر، أو أنهم غير مستعدين للمخاطرة برحلة تحف بها المخاطر في بلد تمزقه الحرب، في ظل الغزو الروسي. عدد من آباء هؤلاء الرضع هم أوروبيون، وعدد آخر هم من أمريكا اللاتينية أو من الصين، وقد أتت قلة منهم للمطالبة باستعادة أطفالهم منذ بدأت الحرب في أوكرانيا.

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