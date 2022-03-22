بعد الغزو الروسي واسع النطاق على أوكراينا، انضم تاراس كومبانيشينكو، الملقب بفنان الشعب إلى قوات الدفاع الإقليمية في كييف. يعد كومبانيشينكو، شاعرا أوكرانيا متجولا مشهورا ورئيس فرقة خوريا كوزاتسكا الموسيقية. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انضم الآلاف من الكتاب والممثلين ومقدمي البرامج التلفزيونية والصحفيين وقادة الرأي المشهورين إلى قوات الدفاع الإقليمية في كييف للدفاع عن وطنهم.
على سبيل المثال، المقدم التلفزيوني رومان فينتونيف وأيضا عميد كلية التاريخ في جامعة تاراس شيفتشينكو الوطنية إيفان باتريلياك ومطرب فرقة الروك الشعبية الأوكرانية ماندري سيرهي فومينكو (فوما) والمؤرخ الأوكراني والمقدم التلفزيوني فاختانغ كيمبياني وآخرون.
تقوم القوات الروسية بقصف كييف منذ أربعة أسابيع وتحاول تطويق العاصمة.
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