بعد ما يقارب الشهر، تمكنت أخيرا عائلة أوكرانية من استلام رفات يوري شابادش، الجندي الأوكراني الذي قتل في سن 59 عاما بالقرب من مدينة إيربين. يريد ابنه أرتيم الآن الانتقام من الجيش الروسي الذي قتله. ويقول إنه ليس لديه خيار آخر سوى خوض هذه الحرب.

دفن يوري في مقبرة البلدية في كييف التي أصبحت اليوم شاهدا على التصعيد الحالي للحرب التي يعتبرها الكثيرون في المنطقة أنها لم تبدأ الشهر الماضي ولكن قبل ثماني سنوات، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت في دعم المتمردين في الشرق.