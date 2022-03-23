تسبب قصف روسي في اشتعال النيران بمنزل يقع بمنطقة نيفكي بأحد أحياء العاصمة الأوكرانية. وقالت مصالح الحماية المدنية إنه تم تسجيل عدد قياسي من طلبات الاستغاثة مقارنة ببداية الغزو على أوكرانيا تسبب فيها تصاعد حدة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية.
وقد شوهدت ألسنة الدخان وهي تتصاعد من الضواحي الغربية للعاصمة الأوكرانية. كما سُمع دوي المدفعية وأصوات الرصاص من الجزء الشمالي أيضا وأفادت تقارير عن محاولات الجيش الروسي تطويق المنطقة والسيطرة على ضواح عدة في كييف.
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