شاهد: فرق الإطفاء الأوكرانية تهرع لإخماد حريق أتى على مستودع لتجهيزات الطبخ في كييف

هرعت عناصر فرق الإطفاء الأوكرانية لإخماد حريق أتى على مستودع في العاصمة كييف، حيث يعتقد أنه اندلع بسبب قصف القوات الروسية المتمركزة في ضواحي المدينة. ولم ترد معلومات بشأن وقوع خسائر في الأرواح، كما لم يعرف سبب استهداف المبنى، الذي هو عبارة عن مستودع لتجهيزات الطهي. وقد مضى الآن شهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، ويبدو أن القوات الروسية غرقت في مستنقع الحملة العسكرية الطاحنة التي شنتها، بعد أن كانت تسعى للإطاحة بالحكومة الأوكرانية في وقت قصير، بينما أضحى الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات الدولية.