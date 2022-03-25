شاهد: فرق الإطفاء الأوكرانية تهرع لإخماد حريق أتى على مستودع لتجهيزات الطبخ في كييف

هرعت عناصر فرق الإطفاء الأوكرانية لإخماد حريق أتى على مستودع في العاصمة كييف، حيث يعتقد أنه اندلع بسبب قصف القوات الروسية المتمركزة في ضواحي المدينة. ولم ترد معلومات بشأن وقوع خسائر في الأرواح، كما لم يعرف سبب استهداف المبنى، الذي هو عبارة عن مستودع لتجهيزات الطهي. وقد مضى الآن شهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، ويبدو أن القوات الروسية غرقت في مستنقع الحملة العسكرية الطاحنة التي شنتها، بعد أن كانت تسعى للإطاحة بالحكومة الأوكرانية في وقت قصير، بينما أضحى الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات الدولية.
No Comment المزيد من
فيديو: حريق اندلع في مدينة لاغوس النيجيرية يلحق أضرارا فادحة بأهم جسر في المدينة
شاهد: مزيد من اللاجئين الأوكرانيين يصلون إلى فرنسا
شاهد: تطويق بعض المناطق في شنغهاي بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا
شاهد: القصف الروسي على ضواحي كييف يتسبب في إضرام النيران وطلبات استغاثة قياسية
شاهد مظاهرات بالهند احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
شاهد: بسبب شحّ الوقود.. عودة الطوابير أمام محطات البنزين في العاصمة الكوبية هافانا
بدون تعليق: تشييع جنازة مقاتل أوكراني قتل بالقرب من منطقة إيربين قبل شهر
بدون تعليق: أوكرانيون نازحون يصلون إلى محطة لفيف هربا من القصف
بدون تعليق: مالاوي تبدأ حملة واسعة لتطعيم الأطفال ضد مرض "شلل الأطفال"
بدون تعليق: متطوعون بولنديون يرتدون ملابس المهرجين للترحيب بالأطفال الأوكرانيين
بدون تعليق: الموسيقي الأوكراني تاراس كومبانيشينكو ينضم إلى قوات الدفاع الإقليمية في كييف
بدون تعليق: التلوث البلاستيكي يعطل سد الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
بدون تعليق: سكان كييف يعودون إلى منازلهم المتضررة جراء القصف
بدون تعليق: لحظة القصف الذي استهدف مركزا تجاريا في كييف
بدون تعليق: فرق الإغاثة الأوكرانية تنتشل جثثا متفحمة بين أنقاض مركز تجاري قصفته روسيا في كييف