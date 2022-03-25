وصل مئات اللاجئين الأوكرانيين إلى قرية ميديكا الواقعة على الحدود بين أوكرانيا وبولندا حيث استقبلهم عدد كبير من المتطوعين الذين أتوا لمساعدتهم وتقديم المواد الغذائية في أجواء يشوبها المرح للترفيه عنهم.
ويواصل الأوكرانيون العبور إلى المدينة البولندية، بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين جراء تعرض بلادهم للقصف الروسي برا وبحرا وجوا.
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