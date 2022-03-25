Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
لاجئون من أوكرانيا عند معبر ميديكا الحدودي- 23 آذار 2022

وصل مئات اللاجئين الأوكرانيين إلى قرية ميديكا الواقعة على الحدود بين أوكرانيا وبولندا حيث استقبلهم عدد كبير من المتطوعين الذين أتوا لمساعدتهم وتقديم المواد الغذائية في أجواء يشوبها المرح للترفيه عنهم.

ويواصل الأوكرانيون العبور إلى المدينة البولندية، بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين جراء تعرض بلادهم للقصف الروسي برا وبحرا وجوا.

No Comment المزيد من