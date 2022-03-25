بدون تعليق: سكان لفيف الأوكرانية تأقلموا مع العيش على وقع الحرب

تأقلمت مدينة لفيف الأوكرانية التي تقع إلى أقصى غرب البلاد على العيش على وقع الغزو الروسي الذي بدأ منذ شهر. يتنزه سكانها المشهورون بحبهم للقهوة والثقافة والشطرنج في حديقة إيفان فرانكو، ويساعدون أحياناً في تمويه بعض المراكز الأخرى، تحسباً لأي هجمات محتملة.