بدون تعليق: دمار في خاركيف جراء القصف الروسي

سمع دوي القصف في الجزء الشمالي من مدينة خاركيف، وارتفعت أعمدة الدخان من بين البنايات في الأحياء السكنية. وبحسب السلطات المحلية، دُمّر بيت واحدة على الأقل، كما اشتعلت النيران في بيوت أخرى جراء القصف.

وقال فيكتور نيكيتيف (76 عاماً) الذي دمر بيته بعد سقوط قذيفة عليه إن السقف بدأ يتساقط عليه فجأة ولكنه نجا بأعجوبة. وقال صحافيون من وكالة أسوشييتد برس الأميركية إن المسعفين نقلوا أربع جثث من الحي المستهدف.