بدون تعليق: حشد هائل يشيع جثمان ناشط فرنسي مؤيد لاستقلال جزيرة كورسيكا قتل في السجن

رافق عدة مئات من الأشخاص نعش إيفان كولونا عبر شوارع كارجيس في جزيرة كورسيكا الفرنسية إلى الكنيسة اللاتينية حيث تقام جنازته. تعرض الناشط المؤيد للاستقلال لاعتداء قاتل على يد زميل له في سجن آرل، حيث كان يقضي عقوبته بتهمة اغتيال المحافظ كلود إيرينياك في العام 1998. وعلى إثر الاعتداء القاتل اندلعت اضطرابات وأعمال شغب في جزيرة كورسيكا. وطالب المتظاهرون باستقلال الجزيرة عن فرنسا قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إقامة الانتخابات الرئاسية في البلاد. ولتهدئة الأوضاع تحدث وزير الداخلية الفرنسية عن إمكانية دراسة مشروع منح الخكم الذاتي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.