تظاهر رعايا أوكرانيون يعيشون في لبنان ومؤيدون لهم في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، تعبيرا عن معارضتهم للغزو الروسي لأوكرانيا. وفيما دخل الغزو الروسي شهره الثاني، استبعد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، خلال القمة الأوروبية التي انعقدت قبل يومين في فرنسا، أي انضمام "سريع" لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسعى إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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