بدون تعليق: لحظة فرار السكان من موقع تعرض لهجوم صاروخي في لفيف

سارع أشخاص للفرار من موقع تعرض لغارة جوية في مدينة لفيف بعد أن قصفت المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا بصاروخين. وأظهرت الصور تصاعد الدخان واندلاع حريق بعد القصف. واستهدف الصاروخ منشأة لتخزين الوقود في المدينة. أدى هذا الهجوم إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل بحسب مسؤولين محليين.

لم تتعرض لفيف للعنف إلى حد كبير، مما جعلها مركزًا رئيسيًا للأشخاص الفارين من المدن التي تعرضت لقصف روسي عنيف لعدة أسابيع، مثل خاركيف وماريوبول.