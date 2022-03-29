بدون تعليق: فنانة روسية تغرق نفسها بدم مزيف احتجاجا على غزو أوكرانيا

وقفت الفنانة الروسية يفغينيا إيساييفا على درج مجلس البلدية في مدينة سانت بطرسبرغ مكررة عبارة "قلبي ينزف" اعتراضاً على غزو بلادها لأوكرانيا قبل أن تأتي الشرطة وتعتقلها.