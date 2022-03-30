غيرت الحرب الروسية في أوكرانيا ملامح المدن جراء القصف والمعارك الدائرة منذ أزيد من شهر. ويستخدم الجيش الروسي الأسلحة الثقلية لمحاولة كسر مقاومة الجيش الأوكراني الذي أظهر صمودا كبيرا. تحاول وحدات الجيش الروسي الدخل إلى العاصمة كييف منذ أسابيع لكنها لم تتمكن من كسر صفوف المقاتلين الأوكرانيين. والأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية عملية إطلاق صاروخ إسكندر من نظام محمول للصواريخ الباليستية قصيرة المدى نحو أهداف أوكرانية.