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شاهد: لقاء بعد فراق.. لحظات عاطفية لوصول الأشخاص الفارين من إربين إلى كييف

هربا من القصف في بلدة إيربين الأوكرانية، تصل امرأة مسنة إلى كييف وتجتمع أخيرا مع ابنها وابنتها في مشهد مؤثر للغاية. وتصف إحدى النساء أهوال الصراع في المنطقة قائلة إن دبابات روسية "سحقت" سيارات من كانوا يحاولون الفرار.

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