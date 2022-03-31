احتج نشطاء منظمة السلام الأخضر غرينبيس في موقع بناء المفاعل النووي في فلامنفيل في فرنسا للتأكيد على خطورة هذه الطاقة خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المؤيدين للطاقة النووية. تم إطلاق مشروع نورماندي لانتاج الطاقة النووية في نهاية العام 2007. ويسجل هذا المشروع تأخرا كبيرا وصل إلى 11 عاما. كما ارتفعت تكلفته من 3.3 مليار في عام 2006 إلى 12.7 مليار يورو وفقا لشركة أو دي أف EDF.