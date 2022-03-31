احتج نشطاء منظمة السلام الأخضر غرينبيس في موقع بناء المفاعل النووي في فلامنفيل في فرنسا للتأكيد على خطورة هذه الطاقة خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المؤيدين للطاقة النووية. تم إطلاق مشروع نورماندي لانتاج الطاقة النووية في نهاية العام 2007. ويسجل هذا المشروع تأخرا كبيرا وصل إلى 11 عاما. كما ارتفعت تكلفته من 3.3 مليار في عام 2006 إلى 12.7 مليار يورو وفقا لشركة أو دي أف EDF.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: احتفالات في الذكرى الأولى لإعادة انتخاب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
بدون تعليق: رغم الدمار والقصف... مستشفى ماريوبول يواصل العمل
بدون تعليق: فرق الطوارئ الأوكرانية تنتشل جثث القتلى في وسط مدينة إيربين
بدون تعليق: مركبة الفضاء سويوز تعود إلى الأرض
بدون تعليق: مواطنون خائفون يعيشون في محطات المترو منذ شهر في خاركيف
بدون تعليق: مخاوف من انقراض طيور البطريق الإفريقية خلال عقود
بدون تعليق: أوغندا تستقبل الكونغوليين الفارين من هجمات المتمردين في شرق البلاد
بدون تعليق: عازف كمان يجوب شوارع لفيف وسط الحرب
بدون تعليق: الجيش الروسي يستخدم الترسانة العسكرية الثقيلة للسيطرة على المدن الأوكرانية
بدون تعليق: البابا فرنسيس يلتقي بأطفال لاجئين أوكرانيين في الفاتيكان
بدون تعليق: مزارع تحت الأنقاض وماشية تائهة في قرى بروفاي الأوكرانية بسبب القصف الروسي
شاهد: لقاء بعد فراق.. لحظات عاطفية لوصول الأشخاص الفارين من إربين إلى كييف
شاهد: أول ظهور علني للملكة إليزابيث منذ عدة أشهر في حفل تأبين الأمير فيليب
بدون تعليق: فنانة روسية تغرق نفسها بدم مزيف احتجاجا على غزو أوكرانيا
شاهد: استمرار تدفق اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية