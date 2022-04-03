توافدت حشود ضخمة على شوارع أحد أحياء جنوب مومباي لمشاهدة عروض ركوب الدراجات النارية وحفلات الغناء والرقص وعازفي الطبول يشاركن في استعراض"جودي بادوا" الذي يصادف العام الجديد في ولاية ماهاراشترا الغربية، حيث يرتدي الكثير منهن الزي التقليدي.
تحتفل المجتمعات الماراثية والكونكانية في غرب الهند بـ "جودي بادوا" في اليوم الأول من العام المحلي الجديد. "جودي" تعني علم اللورد براهما، خالق الكون حسب الهندوس، و "بادوا" تعني اليوم الأول من المرحلة القمرية.
يبشر اليوم بقدوم فصل الربيع حيث يبدأ الناس في الصباح بالصلاة ويزينون منزلهم بالرانجوليس، عمل فني شعبي ملون مرسوم على الأرض وزهور نضرة.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: حطام ودمار ... ثمن مروع دفعته مدينة إيربين الأوكرانية لاسترجاعها من الروس
بدون تعليق: الإيرانيون والكوريون يستمتعون بيوم الطبيعة وسط جو ربيعي
بدون تعليق: مهاجرون يشتبكون مع حراس الحدود الجنوبية للمكسيك
بدون تعليق: خراب وحطام في مركز تجاري في كييف تعرض للقصف
بدون تعليق: جوارب تحمل صور المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا
بدون تعليق: فنان أوغندي يستخدم الرسم واللوحات لتسليط الضوء على مرض البهاق
بدون تعليق: البابا يعتذر للسكان الأصليين في كندا لما تعرضوا له من انتهاكات
بدون تعليق: اللاجئون الفارون من القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصلون إلى أوغندا
بدون تعليق: عازفة كمان تُؤدي النشيد الوطني الأوكراني في البرلمان البلجيكي
بدون تعليق: النقطة صفر... خط المواجهة في خاركيف حيث يخاطر الجنود بأرواحهم
بدون تعليق: استمرار توافد اللاجئين الأوكرانيين على مولدوفا بعد أزيد من شهر من بداية الغزو الروسي
بدون تعليق: قطر تفتتح أكبر متحف للرياضات بمناسبة سنة كأس العالم 2022
بدون تعليق: لاجئون أوكرانيون يتوجهون نحو وارسو هربا من الحرب
بدون تعليق: مبتورو الأطراف في إندونيسيا يسعون إلى تحقيق أحلامهم الرياضية
بدون تعليق: بتذكرة دخول يمكن لفها وتدخينها ... كرواتيا تفتتح متحفًا للقنب