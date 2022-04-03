توافدت حشود ضخمة على شوارع أحد أحياء جنوب مومباي لمشاهدة عروض ركوب الدراجات النارية وحفلات الغناء والرقص وعازفي الطبول يشاركن في استعراض"جودي بادوا" الذي يصادف العام الجديد في ولاية ماهاراشترا الغربية، حيث يرتدي الكثير منهن الزي التقليدي.

تحتفل المجتمعات الماراثية والكونكانية في غرب الهند بـ "جودي بادوا" في اليوم الأول من العام المحلي الجديد. "جودي" تعني علم اللورد براهما، خالق الكون حسب الهندوس، و "بادوا" تعني اليوم الأول من المرحلة القمرية.

يبشر اليوم بقدوم فصل الربيع حيث يبدأ الناس في الصباح بالصلاة ويزينون منزلهم بالرانجوليس، عمل فني شعبي ملون مرسوم على الأرض وزهور نضرة.