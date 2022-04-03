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طائرة مدمرة من طراز أنتونوف An-225 في مطار أنتونوف بأوكرانيا.

استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مطار أنتونوف الدولي الواقع في هوستوميل بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة. انتشرت أجزاء الطائرات المحطمة بفعل القصف والقتال داخل الموقع. أظهرت الصور أكبر طائرة شحن في العالم، أنتونوف An-225 ملقاة تحت حظيرة طائرات وسط الحطام. كما تبعثرت بقايا عربات مدرعة في حقل مجاور محاطة بقطع من المعدن الملتوي والصواريخ وأغلفة الرصاص.

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