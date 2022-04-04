أقام المسلمون بمدينة كراتشي الباكستانية إفطارا جماعيا في أول يوم من شهر رمضان بعد عامين من القيود على التجمعات بسبب فيروس كورونا. ونظم فاعلو الخير وجبات الإفطار المجتمعية في مساجد كراتشي المحلية. كان المسلمون يأملون في قضاء شهر عبادة هادئ وسط الشعائر لكن الحرب المستعرة في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ألقت بظلالها على أقدس شهر للإسلام.