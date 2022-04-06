استهدفت عدة تفجيرات نفذتها القوات الروسية مدينة كراماتورسك خلال الليل وفي الساعات الأولى من صباح اليوم. ويبدو أن الجيش الروسي حوّل أهدافه العسكرية لضرب شرق أوكرانيا.
وألحقت إحدى هذه الضربات أضرارا بمدرسة قرب مبنى للشرطة وسط المدينة عند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي. وشهدت المدينة عدة هجمات في الأيام الأولى من الغزو استهدفت بالأساس المطار، لكن هذا هو الهجوم الأول من نوعه على وسط المدينة نفسها في الأسابيع الأربعة الماضية. لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.
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