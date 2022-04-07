ظهر الرجل العنكبوت "سبيدرمان" في البرازيل لكنه لم يكن في مهمة لإنقاذ الناس وأنما في عرض يكسب من خلاله لقمة العيش. البطل الخارق الذي ظهر في فيديوهات هو كريستيان موريسيو لاروتا البالغ من العمر 34 عامًا، مدرب كولومبي عمل في السيرك في بوغوتا.

يقوم البهلواني بتقديم عروضه في شوارع بيلو هوريزونتي في ولاية ميناس جيرايس، عند نقاط قريبة من إشارات المرور والأشجار من أجل نشرها على مواقع الإنترنت المختلفة بهدف حصد المشاهدات والتمكن من كسب لقمة العيش من مداخليها. عاش كريستيان في بيلو هوريزونتي لمدة 3 أشهر وهو يتواجد في البرازيل منذ 5 سنوات.

البطل الذي كشف عن هويته حاول العمل في مجال التدريب لكنه لم يوفق وتحدث عن تحديات أولئك الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة من الفن في البرازيل.