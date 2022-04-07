بث التلفزيون الرسمي الروسي الأربعاء تقريرا مصورا لما أسماهم بـ "المتمردين" وهم يقاتلون في منطقة لوهانسك بشرق البلاد. وتخضع أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا منذ العام 2014 وتعترف بها موسكو كدولتين مستقلتين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده على الاستعداد لهجوم في شرق أوكرانيا بهدف فرض سيطرة كاملة على المناطق. وبحسب الإعلام الروسي الرسمي، فإن أعنف قتال يدور حاليا في بوباسنا وروبيجن وخارج سيفيرودونيتسك.

أسفر قصف على روبيجن الثلاثاء عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين، بحسب الحاكم سيرهي هايداي.