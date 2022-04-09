نظم آلاف المتظاهرين "مسيرة من أجل المستقبل" في العاصمة الفرنسية باريس وذلك عقب دعوة من منظمات وجماعات بيئية وأخرى مناهضة للعنصرية وجماعات نسوية ومناهضة للفقر، عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية.