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جانب من المسيرة

نظم آلاف المتظاهرين "مسيرة من أجل المستقبل" في العاصمة الفرنسية باريس وذلك عقب دعوة من منظمات وجماعات بيئية وأخرى مناهضة للعنصرية وجماعات نسوية ومناهضة للفقر، عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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