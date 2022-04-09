شاركت سيدة أوكرانية رجال الإطفاء والمسعفين أثناء بحثهم تحت أنقاض مبنى تعرض لقصف القوات الروسية في بلدة بوروديانكا.

وحاولت السيدة العثور على أي أثر لأقاربها من ساكني البناية المدمرة.

وتعرضت بلدة بوروديانكا لقصف روسي مكثف مما ادى إلى دمار العديد من بناياتها.