في مستشفى الولادة في ماريوبول، تلد الأمهات أطفالهن في طابق تحت الأرض وتظل في القبو لعدة أسابيع. ورغم القصف والمواجهات بالقرب من مستشفى الولادة في ماريوبول، منذ أكثر من شهر٫ يواصل المستشفى العمل واستقبال الأمهات. منذ بداية الصراع، سجل المستشفى 26 حالة ولادة كلها جرت في ظروف جيدة وحالة وفاة واحدة.
تقول أناستاسيا بودوبنايا، التي تحمل ابنها البالغ من العمر 17 يومًا "هنا، كما ترون توجد أسرة. مع الانفجارات يهتز المكان وتتعالي الأصوات. لسوء الحظ، كل هذا يوقظ الأطفال".
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