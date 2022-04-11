يسرع قطار المستشفى لنقل المرضى بعيدًا عن خط المواجهة في أوكرانيا التي مزقتها الحرب. وتتولى ممرضات وعاملون من منظمة أطباء بلا حدود رعاية المرضى في القطار. نقل القطار 48 من الجرحى والمسنين الذين سيتم إجلاؤهم من شرق أوكرانيا المحاصر إلى مدينة لفيف الغربية.