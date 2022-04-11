أقيمت الأحد بطولة المملكة المتحدة السنوية لحمل الزوجات في دوركينغ. المسابقة جرت في جو ربيعي حيث تسابق الأزواج على مسار مرتفع يبلغ طوله 380 مترًا واضطروا إلى القفر على حواجز القش بالقرب خط الوصول وهم يحملون زوجاتهم على الأكتاف. ولعل أطرف نقطة في هذا السباق المثير المرور بمنطقة الرش بالمياه التي تضمن حصولهم على نقع شامل قبل خط النهاية.

تحدد البطولة قوانين وزن للمشاركة حيث لا يجب أن يقل وزن الزوجات عن 50 كيلوغرامًا. وبما أن بعض الأزواج من نفس الجنس فكثيرا ما يصعب المشاركة. يتم خلال المسابقة اعتماد أساليب حمل مختلفة قد تكون بعضها أكثر طرافة.