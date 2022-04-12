يندفع المدنيون للفرار من مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك في شرق أوكرانيا المحاصر بأي وسيلة كانت، بالقطار أو بالحافلة. ويتخوف المدنيون من هجوم محتمل لروسيا في منطقة دونباس. وتواصل القوات الروسية الثلاثاء ضغوطها على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية وعلى شرق أوكرانيا في حين نددت كييف "بمئات عمليات الاغتصاب" واتهمت جنودا روس بارتكابها منذ بدء الاجتياح.
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