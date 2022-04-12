يتأرجح فريق من النساء من قدم إلى أخرى بشكل متناغم حيث يحملن عوامة وزنها 1.5 طن يعلوها تمثال للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء في شوارع غرناطة في جنوب إسبانيا. بدأت الهيئات الدينية بالسماح للنساء بحمل عوامات في مواكب عيد الفصح الشهيرة في إسبانيا قبل 30 عامًا، ولا تزال "الكوستاليروس"، الاسم الذي تعرف به حاملات العوامات في المنطقة لا تزال تواجه مقاومة عنيفة من المتشددين.
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